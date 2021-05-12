Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: İşte Exxen Survivor SMS oy sıralaması...
Survivor 2021’de bu hafta Mavi takımdan bir kişi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları olan Batuhan, İsmail, Sergen ve Dora SMS oylamasında yarıştı ve en az SMS alan yarışmacı elendi. İşte Survivor SMS sıralaması ve adaya veda eden isim...
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında son bölümde yine eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta Mavi takımdan bir kişi adaya veda etti. Survivor'da haftanın eleme adayları Batuhan, İsmail, Sergen ve Dora SMS oylamasında yarıştı ve en az SMS alan yarışmacı elendi.
SMS BİRİNCİSİ KIRMIZI TAKIMDA BERKAY, MAVİ TAKIMDA POYRAZ OLDU
Survivor’da eleme adayı olarak Batuhan ve Poyraz’ın adları yazılmıştı. Acun Ilıcalı kırmızı takımdaki SMS birincisini ''Kırmızı takımda cumartesi akşamı yapılan oylamada takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak kırmızı takımın seyirci oylaması birincisi Berkay'' cümleleriyle duyurdu.
Kırmızı takım SMS birincisi Berkay, ''Herkesten Allah razı olsun, bu duyguyu yaşamak istiyorum'' dedi.
Acun Ilıcalı mavi takım birincisini ''Survivor 2021'de pazar akşamı yapılan seyirci oylamasında takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak oylamayı birinci olarak tamamlayan yarışmacımızın ismini açıklıyorum: Poyraz'' ifadeleriyle açıkladı.
Poyraz, ''Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Berkay'ın birinci olması bizim işleri değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum'' dedi.
KIRMIZI TAKIM STRATEJİ YAPTI
Poyraz'ın adaylığı düştüğü için Mavi takım SMS ikincisi de açıklandı. Mavi takım SMS ikincisi Steven oldu. Bu durumda Mavi takımda eleme adayları Dora ile Sergen oldu.
Kırmızı takımda SMS birincisi Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterdi. Böylece, Survivor'da 18. haftanın eleme adayları; Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen oldu.
SERGEN ADAYA VEDA ETTİ
Elenen isim, çeyrek final öncesi elenen son isim oldu. Dört aday arasından Survivor'a veda eden isim 18. hafta SMS sıralaması ile belli oldu. Seyirci oylamasına göre en az oyu alan Sergen, yarışmaya veda etti.
Kırmızı takım SMS sıralaması:
5 Aleyna Çalışkan
4 Batuhan
3 Aleyna
2 İsmail
1 Berkay
Mavi takım SMS sıralaması:
6- Sergen
5- Merve
4- Ayşe
3- Dora
2- Steven
1- Poyraz
SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?
Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Ayvalıklı olduğunu belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur.
Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır. Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.
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