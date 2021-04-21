Survivor'da kim elendi? İşte 20 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması...

21 Nisan 2021 Çarşamba, 00:00

Survivor’da kim elendi, kim gitti soruları ilgiyle takip ediliyor. TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da 20 Nisan akşamı eleme heyecanı yaşandı.

İSMAİL BALABAN’LA İLGİLİ ÖNEMLİ KONU NE?

Survivor izleyicileri, bu akşam ada konseyinde açıklanacak İsmail Balaban’la ilgili konuyu merak ediliyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı “Önemli bir konuya girmem gerekiyor. Ve bu konu İsmail Balaban’la ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi zorladı.” dedi. Sonrasında "İsmail bir besin buluyor fakat görevlinin uyarısına rağmen açım diyerek yemeği yiyor." diyerek açıklama yaptı. Daha sonra söz verilen İsmail, olayları doğruladı. Devamında Acun Ilıcalı, uzun bir toplantı sonrasında alınan kararı açıkladı. Buna göre İsmail, 3 oyunda oynamama cezası aldı. Ve 3 yemek ödülünden faydalanamayacak.

KİMLER POTAYA GİRDİ?

Survivor’da eleme adayı olarak Dora ve İlayda isimleri belirlenmişti. Gönüllüler takımında Steven, performansının kötü olduğunu belirterek Reşat'ın adını eleme adayı olarak söyledi. Reşat, ''Atışlarımda bir sıkıntı var. Çözülmeyecek sorun değil. Hakkımızda hayırlısı'' dedi.

Ünlüler takımında ise Sergen eleme adayı olarak ''Her şey performans değil.'' diyerek İsmail Balaban'ı söyledi. İsmail Balaban, ''Açıklamaya anlam veremedim. Ada hayatında kiminle sıkıntı yaşadım, bilmiyorum. Saygı duyuyorum'' dedi.



Survivor'da elenen isim ise Reşat oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımında birinci olan isim Steven oldu.

Gönüllüler takımındaki SMS sıralaması ise şu şekilde:

8. Aleyna Çalışkan



7. Ayşe



6. Reşat



5. Berkay



4. Dora



3. Aleyna



2. Poyraz



1. Steven

Survivor Ünlüler takımında da SMS sıralaması açıklandı. Oylamada sadece birinci olan isimler açıklandı. Ünlüler takımında Sergen birinci oldu.

Ünlüler takımındaki SMS sıralaması da şu şekilde:

6. Melis

5. Çağrı

4. İlayda

3. Batuhan

2. İsmail

1.Sergen

SURVİVOR'DAN ELENEN SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.