Suudi Arabistan teravih namazının rekat sayısını düşürdü
Ramazan ayına sayılı günler kala, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais'den teravi namazları ile ilgili açıklama yaptı.
Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu.
'KESİNLİKLE UYGUN OLACAK'
Alınan kararın ardından iki kutsal camide kılınacak olan teravi namazlarına değinen Al Sudais, namazların ihtiyati tedbirler ve önleyici protokollere kesinlikle uygun olacağını belirtti.
Al-Sudais, kararın Kral Selman’ın her iki camide de ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için mevcut tüm araçları kullanma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu açıkladı.
CAN KAYBI 6 BİNİ GEÇTİ
Suudi Arabistan’da toplam vaka sayısı 398 bin 435'e, toplam can kaybı ise 6 bin 754'e ulaştı.
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