Reuters: Suudi Arabistan boykotunu atlatmak için "Made in Turkey" etiketlerini kaldırdılar

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:53

Bazı Türk ihracatçıların, Suudi Arabistan tarafından Türk ürünlerine yönelik uyguladıkları gayrı-resmi ambargoyu atlatmak için gıda, tekstil ürünleri ve diğer malların giriş rotalarını değiştirdikleri öne sürüldü.

Reuters’a bilgi veren bir diplomat, “Yakın ülkelerdeki üretimin, ihracatçıların gümrük belgelerini almalarına ve "Made in Turkey" ürün etiketlerini kaldırmalarına olanak tanıyarak malların Suudi Arabistan’a giriş yapabildiğini” söyledi.

Haberde, Riyad’ın, Türkiye'ye yönelik boykotu hiçbir zaman resmi olarak kabul etmediği ancak Suudi iş insanlarının onayladıkları da belirtildi. Resmi ticaret verilerine de yer veren Reuters, yılın ilk iki ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatının yıllık yüzde 93 düşüşle 38 milyon dolara indiğini aktardı.

Suudi Arabistan'a inşaat malzemeleri ithalatçılarından biri, "Şimdi aracıların Türk mallarını diğer limanlara götürdüğü ve belgeleri ücret karşılığında Çin veya Avrupa'dan geliyormuş gibi görünecek şekilde düzenledikleri bir karaborsa ortaya çıkıyor" dedi.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı gayri resmi boykotun, Ankara tarafından Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemine taşınacağı iddia edilmişti.