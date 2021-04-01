Türkiye, Suudi Arabistan'ın ambargosunu DTÖ'ye götürüyor iddiası
Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın uyguladığı örtük ambargoya karşı yarınki Dünya Ticaret Örgütü toplantısında harekete geçeceği öne sürüldü.
Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı gayri resmi boykotun, Ankara tarafından Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemine taşınacağı öne sürüldü. Yarın başlayacak olan DTÖ Mal Konseyi toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan'ın uyguladığı boykotu gündeme getirecek.
Körfez basınında yer alan iddialara göre, Türkiye’nin toplantıda Suudi Arabistan’ın ticarette kısıtlayıcı politikalarını masaya yatıracağı ve bu konuyu gündem yapacağı öne sürüldü.
TAZMİNAT TALEBİNE GİDEBİLİR
Dünya.com’un aktardığına göre, DTÖ kuralları kapsamında, Ankara, Riyad Yönetimi’nin hukuksuz ve uluslararası ticarete uygunsuz tutumlarını kanıtlayabilirse, Türkiye, kaydedilen kayıplar için tazminat talebine gidebilir.
Londra merkezli haber portalı Middle East Eye adlı siteye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi tarafının sorunları reddettiğini, Türk ihracatçılarına karşı Riyad Yönetimi’nin iddiaların kabul etmediğini ifade ediyor. Aynı Türk yetkili, “Durumları düzeltmek için tekrarlanan girişimlerimiz hiçbir yere varmadı. Bu yüzden süreci DTÖ'ye taşımaya karar verdik" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 oranında düştü ve 290 milyon dolardan 21 milyon dolara indi.
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