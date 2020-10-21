Suudi boykotu ihracatçıları vurdu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Riyad'ın Türkiye'yi hedef alan boykotuna ilişkin "Konunun siyaseten olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef ticaret, siyasete alet ediliyor" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine "boykot" uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
6. Uluslararası Taş Kongresi’nin tanıtımı kapsamında düzenlenen online toplantıda konuşan Gülle, maden sektörünün büyümesi ve gelişmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Geçen yıl doğal taş sektörünün 1,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:
"Bu sene sıkıntılar malum. Suudi Arabistan, doğal taş ihracatımızda önemli bir pazar. Buradaki Türk mallarına boykot faslı da bizim işimizi etkileyen önemli faktörlerden birisi oldu. Konunun siyaseten olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef ticaret, siyasete alet ediliyor. Halbuki siyasetin amacı ticareti kolaylaştırmak ve iki tarafın kazanacağı platformları yaratmaktır, oysa tam tersi yapılıyor."
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