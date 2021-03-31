Süveyş Kanalı’ndaki kazaya yönelik soruşturma kararı

31 Mart 2021 Çarşamba, 17:15

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak küresel ticarette büyük zarara yol açan Panama bandıralı konteyner gemisi Ever Given’ın kurtarılmasının ardından geçişler yeniden başladı. Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) yetkilisi Sayed Sheaysha yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak uzmanların olayla ilgili verileri elde etmek için bugün gemiye çıkacaklarını belirtti.

Ever Given’in kaptanı ve geminin Japon sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketinin soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini aktaran Sheaysha, kanal idaresi tarafından gönderilmesi talep edilen belgelerin hala kendilerine ulaştırılmadığını vurguladı.

Sheaysha, soruşturma kapsamında geminin denize elverişliliğinin ve mürettebatın eylemlerinin de inceleneceğini aktardı.