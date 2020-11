System of a Down imzalı 'Chop Suey!' YouTube’da rekor kırdı!

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:34

"Protect The Land" ve "Genocidal Humanoidz" şarkılarıyla 15 yıllık sessizliğini bozan System of a Down, şimdiyse bir klasiğiyle kırdığı rekorla gündemde.

Bantmag'in aktardığına göre, grubun 2001 tarihli "Toxicity" albümünde yer alan "Chop Suey!" şarkısının klibi, YouTube’da 1 milyar izlemeye ulaşan ilk metal müzik klibi oldu.

Gruba kariyerinin ilk Grammy adaylığını getiren "Chop Suey!"nin klibi, California’daki Oak Tree Inn adlı motelin otoparkında çekildi.

System of a Down üyelerinin otoparka kurulan sahnedeki performansına bin 500 civarında dinleyicinin eşlik ettiği klip, döneme ruhunu veren yönetmenlerden Marcos Siega imzası taşıyor.

YouTube’a, orijinal yayın tarihinden sekiz yıl sonra, 2 Ekim 2009’da yüklenen "Chop Suey!"nin bu kadar fazla izlenmesinde hem nostaljik etkisinin hem de YouTube’un geniş bir kitle tarafından başlıca müzik dinleme platformu olarak kullanılmasının payı olduğu düşünülüyor.