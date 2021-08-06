Taha Akgül bronz madalya için mindere çıkacak

06 Ağustos 2021 Cuma, 08:27

2020 Tokyo Olimpiyatları'ında altın madalya beklentisinin yüksek olduğu Taha Akgül, ABD'li Steveson’a yenilerek altın madalya şansını yitirdi ancak Amerikalı güreşçi finale yükselince milli sporcu repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Sabah seansında Kırgız sporcu A.Lazarev karşısında 4-0 galip gelen Taha'nın oldukça moralsiz olması dikkat çekti.

Milli sporcu, akşam seansında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’un karşısında bronz madalya için güreşecek. Mücadele, saat 14.00’de yapılacak.