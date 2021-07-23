Tahran’dan yeni petrol boru hattı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bin kilometrelik yeni petrol boru hattının Buşehr, Fars ve Hürmüzgan eyaletlerinden geçerek Cask limanına ulaştığını açıkladı.
Ruhani, Petrol Bakanlığı tarafından ülkenin güneyinde sonlanan Gure petrol boru hattı projesinin açılış töreninde konuştu.
İHA’nın haberine göre projenin yerli imkânlar ile hayat bulduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Ruhani, “Tarihte ilk kez stratejik öneme sahip Umman Denizi’ne bin kilometrelik mesafeden petrol boru hattı projesini hayata geçirdik” dedi. Yabancı ajanslarda İran’ın tankerlerin Hürmüz Boğazı’nı geçmesine gerek kalmayacak şekilde ilk petrol ihraç terminalini açtığı kaydedildi. Ruhani’nin açılışı “tarihi gün” olarak değerlendirdiği aktarıldı.
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