Erdoğan - Ruhani görüşmesi! Gündemde kritik konular vardı

16 Mayıs 2021 Pazar, 15:50

Erdoğan - Ruhani görüşmesine ilişkin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu. Açıklamaya göre; görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini" ilettiği belirtildi.

Uluslararası camianın da İsrail’e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.