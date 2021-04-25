TAİK Başkanı Yalçındağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: "Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikardır"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türk iş dünyasının ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bu günlerde aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Yalçındağ, yazılı açıklamasında, tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
Türk iş dünyasının Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadelerini büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettiğini aktaran Yalçındağ, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti 'Yurtta barış, dünyada barış' prensipleri üzerine kurulmuş, dini inanç ve etnik kökenlerine bakmaksızın tüm vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu demokratik bir ülkedir. Şüphesiz bu tarz açıklamaların yüz yıllardır aynı topraklarda yaşayan milletlerin ortak acılarını suistimal etmekten öteye geçemeyeceği başka bir gerçektir. İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bu günlerde aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz."
Yalçındağ, Türkiye-ABD İş Konseyi olarak başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere ABD yönetimini konuya ilişkin tavrını tekrar gözden geçirmeye davet ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanılmasını arzu ettiklerini ifade etti.
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