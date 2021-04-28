Taksiciler aşı önceliği istiyor
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının riskli grupta yer aldığına dikkat çekti, aşı önceliği tanınmasını istedi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksiciler için aşı çağrısında bulundu. Anık, 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde de günün 24 saati kesintisiz görev başında olacak esnafın olumlu yanıt beklediğini dile getirdi.
Anık, dezenfeksiyon ve maske olmak üzere tüm tedbirleri titizlikle uyguladıklarını, ancak hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden asıl koruyacak önlemin aşı olduğuna işaret etti, şunları söyledi:
“Tüm ulaşım sektörünün, özellikle de küçük araçlarda taşıma yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınması gerekiyor. En son Rus aşısının ülkemizde üretimine başlanacağının müjdelenmesinin ardından bu konuda esnafımızda beklenti daha da arttı. Olumlu yanıt alacağımızı, kesintisiz görev yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edileceğini umut ediyoruz.”
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