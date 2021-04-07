Aile hekimlerinden futbolculara aşı önceliğine tepki: Arsızlık
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in futbolcuların aşılamada öncelikli gruba alınacağı yönündeki açıklamasına "arsızlık" diyerek tepki gösterdi.
Koronavirüs salgınının başından bu yana hasta ve ölü sayılarında en üst rakamlara ulaşılan Türkiye'de yurttaşlar aşılanmayı beklerken futbolcuların öncelikli gruplar arasına alınacağı iddiası üzerine aile hekimlerinden sert tepki geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, FOX TV'de Çalar Saat'e açıklama yaparak "futbolcuların aşılama kapsamına alındığını" ve" Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama programında yer alacağını" belirtmişti.
Bunun üzerine İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Fabrikadaki işçiler, toplu taşımaya binmek zorunda olan çalışanlar, sağlık çalışanlarının evindeki eşleri-anneleri-babaları dururken futbolcuların öncelikli gruba alınması arsızlıktır. Ayranı yok içmeye diye başlayan sözün cuk oturduğu yerdir.
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