TSK'de bu kez 'yeşil takkeliler': Camide olay çıkardılar

19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:10

Son dönemde siyasetin sık sık tartışma gündemi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde dinci kadrolaşma konusuyla ilgili çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor.

Odatv‘de yer alan Can Özçelik imzalı habere göre, geçtiğimiz yıl Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir birlikte, Cuma namazı sırasında camiye başlarında yeşil takke bulunan ve içlerinde albay rütbesinde bir subay olan 10 kişilik asker grubu girdi. Grup, namazda, camide bulunan diğer askerlerlerin yanı yerine başka bir alana giderek saf tuttu. Bunun üzerine cami imamı grubu uyardı, ancak albaydan “Biz burada namaz kılacağız” yanıtı geldi.

Habere göre Süleymancılar cemaatine mensup olduğu iddia edilen askerlerin cami imamı tarafından Birlik komutanına şikayeti ve komutanın da albayı sert şekilde uyarması üzerine böyle bir olay daha yaşanmadı.

Haberin ilgili bölümü şöyle:

"Önce olayı kısaca tekrar anlatayım:

Geçen yıl başlarına yeşil takke takan bir grup asker, askeri birlikteki camiye cuma namazı kılmak için gitti. Yeşil takkeli asker grubunun başında bir albay vardı. Yeşil takkeliler, cami içindeki kişilerden ayrı bir alana giderek saf tuttu. Cami imamı ayrı ayrı yerlerde namaz kılmanın doğru olmadığını söyleyerek grubu uyardı. Ancak yeşil takkeliler bu uyarıya kulak asmadı ve farklı yerde namaz kıldı. İmam bu durumu birlik komutanına bildirdi. Birlik komutanı da yeşil takkeli albayı sert bir şekilde uyardı.

Tüm bunları 15 Nisan’daki yazımda yazmıştım.

YEŞİL TAKKELİLER SÜLEYMANCI ÇIKTI

Olayın ardından yeşil takkeli askerlerin “Süleymancı” tarikatına bağlı olduklarına dair bir bilgi geldi. Tabii bu bir iddia…

Anlatacağım konu başka…

Devam edeyim…

Askeri birlikteki cami imamı yeşil takkeli grubu şikayet ederken yaşadığı ilginç olayları da anlatıyor.

CAMİDE ZİKİR ÇEKİYORLAR

İmam, yeşil takkeli grubun namaz için camiye geldiğinde sık sık düzeni bozan hareketler yaptığını anlatıyor. Hatta grubun daha da ileri gidip zikir çektiğini söylüyor.

KOMUTAN: İMAMIN ARKASINDA SAF TUTMAYANI YAKARIM

İmamın şikayeti üzerine Birlik komutanı olaya hemen müdahale ediyor. Yeşil takkeli albayı çağıran komutan “Diyanet İşleri Başkanlığı buraya imam atamış. Neden imamının arkasında saf tutmak varken disiplini bozuyorsunuz? Diyanet’in imamının arkasında saf tutmamak ne demek? Böyle bir disiplinsizlik olur mu? Burada böyle hareketlere müsaade etmem, gerekeni yaparım.” diyor. Yeşil takkeli albayı çok sert uyaran birlik komutanı, imama da bir daha böyle bir olayla karşılaşması halinde tekrar kendisine gelmesini söylüyor.

Daha sonra da böyle bir olay bir daha yaşanmıyor.

Yaşanan bu olay, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki tarikat yapılanmalarının bitmediğini gösteriyor.

Yeşil takke takarak askeri birliğin içerisinde zikir çekmeye kadar varan disiplinsiz tavırlar sergileyenler, nasıl hala görevde durabiliyor? Bunları kim ve neden koruyor? 15 Temmuz’dan ders almak yerine hala aynı hataları yapmak Türkiye’ye kazandırmaz. FETÖ’cüler artık başka tarikatların içerisinde ve hala aktif! Türkiye, buna uygun hareket etmeli ve en başta Türk Ordusu içerisindeki tarikat yapılanmalarına engel olmalıdır."