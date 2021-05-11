Taksim Dayanışması, üçüncü yargılamaya tepki gösterdi
Taksim Dayanışması, Gezi davası sürecine ilişkin online basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, "İsterseniz bin kere yargılayın, söyleyeceğimiz söz aynıdır" denildi.
Gezi davasında verilen birleştirme kararının ardından 21 Mayıs’ta görülecek duruşma öncesinde Taksim Dayanışması tarafından basın toplantısı yapıldı. Çevrimiçi toplantıda hiçbir kanıta dayanmayan varsayımlar üzerinden Gezi’ye dair yapılan üçüncü yargılama olduğu belirtilerek hukuksuzluğa dikkat çekildi: “Gezi umuttur, umut yargılanamaz.”
Sonucun yine beraat olacağını vurgulayan davanın avukatı Evren İşler, “Bir torba davanın başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstedikleri dosyayla birleştirsinler, bu dosyadan beraat dışında bir karar çıkmayacaktır. Gezi bu toprakların onurlu haklı mücadelesidir” diye konuştu.
TOPLUMA GÖZDAĞI
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gezi aslında bize bugün yaşatılmak istenen Türkiye’ye ilk büyük itirazdır. Gezi’nin bu kimliği asla yargılanamaz, karalanamaz” dedi.
Gezi davasında sanık olarak yargılanan Tayfun Kahraman ise şöyle konuştu: “Yeniden yargılama süreciyle karşı karşıyayız. Bir toplumsal hareketin yargılanması iktidar nezdinde meşru olabilir ama toplum vicdanında değil.”
Gezi davasının bir diğer sanığı Mücella Yapıcı da “Gezi korku zincirlerini kırmıştır. Şimdi tekrar o korku ikliminin inşası için birtakım kişiler seçilerek topluma gözdağı verilmek istenmektedir. Haklı olanlar korkmaz ve susmazlar. Korkmuyor ve susmuyoruz. isterseniz bin kere yargılayın, söyleyeceğimiz söz aynı” diye konuştu.
Sanık avukat Can Atalay, iktidarın direnişi karalamaya çalıştığını belirtti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen de açıklamaya destek verdi.
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