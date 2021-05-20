Taksim Meydanı’nda soyundu
Taksim'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın soyundu.
Taksim Meydanı'nda dün akşam saat 19.30 sıralarında madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu. Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.
Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.
Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- 'Erdoğan sonrasında kimin planı varsa...'
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt