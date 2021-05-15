Taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:33

Katliam gibi kaza, saat 13.30 sıralarında Kınık- Bergama karayolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.





Kınık'tan Bergama yönüne giden Murat Soydan yönetimindeki TIR, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ramazan Çınar yönetimindeki 35 AH 010 plakalı taksiye çarptı. Savrulan sunta yüklü TIR, hastaneye gitmek için kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrildi.

Kazada, restoran işletmecisi olan Özgür Aydemir ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Cemevi Gasilhane görevlisi, evli ve 2 çocuk babası Erol Yılmaz yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Ramazan Çınar ile aracındaki yolculardan Zehra Şahinoğlu, kardeşi Numan Şahinoğlu ve TIR şoförü Murat Soydan yaralandı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçerken kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Emine Bayer de ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kırdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Numan Şahinoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.