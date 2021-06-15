Talha Uğurluel'e FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

15 Haziran 2021 Salı, 11:17

Yazar Talha Uğurluel'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı, sanık Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Uğurluel ise 19 kitabın yazarı olduğunu, binlerce televizyon programı yaptığını ve konferanslar verdiğini söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Uğurluel'i "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz yargılanan Uğurluel hakkındaki adli kontrol kararının devamına da hükmetti.



