Taliban, canlı yayında CNN ekibine saldırdı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 13:18

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından Taliban merkez vilayetleri ele geçirmeye başladı. Pazar günü Kabil'e giren Taliban, ülke yönetimine de el koydu. Kabil'den son durumları aktarmaya çalışan CNN International ekibi, Taliban'ın saldırısına uğradı.





CNN International muhabiri Clarissa Ward, Kabil sokaklarında canlı yayın yaparken Taliban üyeleriyle karşı karşıya kaldı.

Canlı yayın sırasında Ward'ın etrafını bir anda ülkeden kaçmak isteyen Afganlar sardı ve Afganistan'dan nasıl çıkabileceklerini sormaya başladı. Bu durum üzerine Taliban, sokaktaki kalabalığı dağıtmak için ateş açtı.

"YÜZÜMÜ KAPATMAM İÇİN BANA BAĞIRIYORDU"

Ward, o anlarda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı.''

Bir noktada, bir Taliban savaşçısı AK-47 saldırı tüfeğinin güvenliği açtı, havaya kaldırıp ateş açmak için hazırlık yaptı. Clarissa Ward o korkunç anlarda adamın silahını yayının yapımcısının üzerine doğrulttuğunu ve tehdit ettiğini aktardı.

Ardından CNN ekibi saniyeler içinde siper almak için koşmak zorunda kaldı. Ward'un bu anlarda ''Koşun, hızlanın'' diye bağırarak ekibini alandan uzaklaştırmaya çalıştığı duyuldu.

O anlarda CNN'in yapımcısı telefonuyla video çekerken Taliban'ın iki üyesi saldırıya hazır bir şekilde yeniden gazetecilerin üzerine doğru geldi. Bir başka Taliban araya girdi ve diğerlerine Ward'ın ekibinin haber verme izni olan gazeteciler olduğunu söylediğinde, geçmelerine izin verildi.