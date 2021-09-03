Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili iddialara yanıt
Bugün açıklanması beklentisine girilen yeni Afgan hükümetine örgütün kurucularından olan siyasi büro şefi Abdülgani Birader'in başkanlık edeceği haberlerine cihatçı Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'den yalanlama geldi
Cihatçı Taliban'ın yeni Afganistan hükümetini bugün açıklaması beklenirken, Sputnik'e konuşan örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basında çıkan haberleri 'dedikodu' diyerek yalanladı.
Öncesinde çıkan haberlerde yeni Afgan hükümetine Taliban siyasi ofis şefi Abdülgani Birader'in liderlik edeceği ve ölmüş bulunan Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammad Yakub ve Taliban sözcüsü Şer Muhammad Abbas Stanikzai'nin hükümette üst düzey görevlerde bulunacağı duyumu aktarılmıştı.
"Yeni hükümetle ilgili güvenilir bilgi yok, sadece söylenti var, bunlar doğru değil" diyen Taliban Sözcüsü Mücahid, hükümetin yeni yapısının bugün resmen açıklanacağı iddialarını da reddetti.
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