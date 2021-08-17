Taliban üyeleri silahlarla çarpışan arabaya bindi

17 Ağustos 2021 Salı, 00:50

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Pazar gecesi, Taliban’ın Kabil’e girmesiyle birlikte ülkeden ayrılmasının ardından Taliban güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girerek iktidarı ele geçirdi.

TALİBAN ÜYELERİ ÇARPIŞAN ARABAYA BİNDİ

Kabil'in tamamında kontrolü sağlayan Taliban üyeleri son olarak bir lunaparkta görüldü. Reuters muhabiri Hamid Shalizi Twitter hesabından aktardığı videoya göre, Taliban üyeleri çarpışan arabalara tüfekleriyle binerken görülüyor.







