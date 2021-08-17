Taliban üyeleri silahlarla çarpışan arabaya bindi
Kabil'i ele geçiren Taliban üyeleri bir lunaparkta çarpışan arabaya binerken görüntülendi.
Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Pazar gecesi, Taliban’ın Kabil’e girmesiyle birlikte ülkeden ayrılmasının ardından Taliban güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girerek iktidarı ele geçirdi.
TALİBAN ÜYELERİ ÇARPIŞAN ARABAYA BİNDİ
Kabil'in tamamında kontrolü sağlayan Taliban üyeleri son olarak bir lunaparkta görüldü. Reuters muhabiri Hamid Shalizi Twitter hesabından aktardığı videoya göre, Taliban üyeleri çarpışan arabalara tüfekleriyle binerken görülüyor.
#Kabul amusement park #Afghanistan pic.twitter.com/ELK0GjrwAm— Hamid Shalizi (@HamidShalizi) August 16, 2021
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