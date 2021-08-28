Taliban'dan Türkiye açıklaması: "İşbirliği" çağrısı
Taliban Kültür Komisyonundan Abdulkahhar Balki, "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.
Taliban’ın, Afganistan’ı hakimiyet altına almasıyla birlikte ülkedeki kaos da artmaya devam ediyor. Başkent Kabil’de bombalar patlarken, Taliban Kültür Komisyonu'ndan Abdulkahhar Balki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HaberTürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Taliban Kültür Komisyonundan Abdulkahhar Balki, Türkiye’ye çağrıda bulundu.
Balki, "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Balki şunları söyledi:
“Afganistan'da güvenliği sağladık. Şu anda hiç suç işlenmiyor. Taliban da Afganistan için kapsayıcı bir sistem üzerinden çalışıyor. İnsanlar bizimle ilgili bir propagandaya maruz kaldı. İslam Emirliği'nin bütün imajı çarpıtıldı dünyaya.
Taliban'ın ilk ortaya çıktığı dönemde de amacı istikrar getirmekti. İnsanların varlıkları ve onurları güvende değildi. Ayrıca o dönemde verilen ilk resmin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü sosyal medya gibi birçok araç da yoktu.
Afganistan'da İslam hukuku üzerinde bir program üzerinde çalışıyoruz. Her hükümet yeni stratejiler belirler. Geçmiş yönetimimizden de çok fazla tecrübe kazandık. Ayrıca daha önceki yönetimimizde de kadınların çalışması ile ilgili bir kısıtlama yoktu.
Türk güçleri hakkındaki politikamız ise net. Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Afganistan'daki tüm yabancı güçler bizim için aynı. Türkler ise bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz."
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