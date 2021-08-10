Tanju Özcan'dan Afgan göçmene sert tepki

10 Ağustos 2021 Salı, 12:27

Hakkında, "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine "Şerefsiz" Afgan göçmen Sunatullah Saadat'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, "Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri." ifadelerini kullandı.

Özcan devamında, "Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır." ifadelerini kullandı.

Sunatullah Saadat...

Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri. pic.twitter.com/QFUMeHxT4m — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 10, 2021

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını söylemişti.

Bunun üzerine, Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat, "Şerefsiz" demişti. Saadat, "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.