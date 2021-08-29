Tanju Özcan'dan muhalefete 'sine-i millete dönün' çağrısı

Göçmenlere yönelik ifadeleri nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından muhalefeti eleştirerek, "Samimi iseniz ülkenin bekası için 'sine-i millete dönün" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 17:14
Tanju Özcan'dan muhalefete 'sine-i millete dönün' çağrısı
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CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen ve göçmenlere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilen Tanju Özcan,  sosyal medya hesabından muhalefete seslendi.

Özcan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, parlementonun işlevi kalmad, gençler işsiz, esnaf çaresiz, hükümet beceriksiz. Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor… Samimi iseniz ülkenin bekası için sine-i millete dönün! Mevzu vatansa koltuk teferruattır."


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