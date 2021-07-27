Tanrıkulu AİHM'in dikkat çeken kararını paylaştı

27 Temmuz 2021 Salı, 16:58

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından paylaştığı video ile AİHM’in telefona ByLock indirmenin FETÖ yargılamalarında tek başına delil olmayacağına ilişkin karar verdiğini duyurdu.

CHP’li Tanrıkulu, daha önceden de Bylock indirmenin “tek başına delil olarak” sayılamayacağını söylediklerini, ancak bu uyarılarının dikkate alınmadığını anlattı.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Bylock ile ilgili bir karar çıktı AİHM’den. Öteden beri salt Bylockun telefona indirilmiş olmasından mahkumiyet çıkmayacağını ifade ediyorduk. Tek başına delil olmaz diyorduk, nitekim AİHM bir polis memurunun açtığı davada, Tekin Akgün Davasında, Türkiye'yi sözleşmenin 5. Maddesinden, yani kişi özgürlüğü ve güvenliği maddesinden mahkum etti. 3 ayrı ihlal tespiti yaptı ve bununla ilgili soruşturma açılmış olmasını, bir mahkumiyet kararı verilmiş olmasını, tutuklama olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı buldu. Yani ‘sadece Bylock’un telefona indirilmiş olmasından bir mahkumiyet kararı çıkartamazsınız, soruşturma açamazsınız, bunun başka delillerle desteklenmiş olması gerekir’ dedi.

"AİHM KARARININ GÖZETİLMESİ GEREKİR"

Aslında verilmiş kişisel bir karar ama önemli tespitler de var: Şu anda yargılaması bu nedenle devam eden, henüz kesinleşmemiş yüzlerce belki binlerce tutuklu ve hükümlü var gerçekten Bylockt’an salt Bylock’tan ceza almış veya tutuklanan insanlar var. Hızla ama hızla yargının AİHM'in bu kararını gözetmesi gerekir. Anayasanın 90. Maddesi uyarınca bağlayıcı bir karardır. Dolayısıyla bu yurttaşlar bakımından da yeni ihlallere yer vermemek bakımından hızlı tahliye ya da hükmün geri bırakılması noktasında infazın durdurulması noktasında adımlar atılması gerekiyor. Bunun da her ortamda takipçisi olacağımızı buradan belirteyim."