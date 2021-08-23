Tanrıkulu'ndan Erdoğan'a af çağrısı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:05

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Şubat davası üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulundu.

CHP'li Tanrıkulu, 28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasının infazının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"14 emekli general de, yani 80 ile 90 yaşları arasındaki 14 emekli general de 28 Şubat ile ilgili dava Yargıtay tarafından onaylandı ve yargısal süreç tamamlandığı için cezaevlerine alındılar ve bugünkü haberlere göre de tek başlarına hücrelerde tutuluyorlar. Hepsi hasta ve yaşlı. Evet cezaevlerinde kalmaması lazım, benim de kişisel görüşüm bu. Yani hastalıklarını da belgeliyorlar zaten, yürüme zorluğu çekiyorlar, kendi başlarına yaşamlarını idame ettirebilecek durumda değiller ve bunların da infazının ertelenmesi lazım, bu 14 generalin infazının benim kişisel görüşüme göre ertelenmesi lazım."

Hükmü kesinleşenler bakımından cezanın ortadan kaldırılmasının 3 yolu olduğunu belirten CHP’li Tanrıkulu, “Birincisi yargılanmanın yenilenmesi yoludur yani yeni bir delil ortaya çıkarsa yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulur, eğer mahkeme ciddi görürse bu delili infazı durdurur ve yeniden yargılama yapar, hükmü kaldırabilir. Diğer iki yol ise, genel af ile özel aftır. Genel af, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilindedir. Özel af ise, Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanının, hükmü kesinleşenler bakımından tabii ki bu yetkisini kullanma durumu var, kullanabilir. Geçmişte Cumhurbaşkanları kullanmıştı.

'BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUM...'

14 generalden önce de MST TV’de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onlarca kez cezaevinde bulunan yaşlı tutuklulara ilişkin olarak taleplerde bulundum. Yaşlı olduklarını, cezaevinde kalmamaları gerektiğini ifade ettim ama sizlerden tek bir destek görmedik bugüne kadar bu yurttaşlarımız için. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum; mağduriyetleri sadece siz mağdur olduğunuz zaman değil, her zaman gündeme getirmelisiniz. Sadece kendiniz için değil, herkes için “Adalet” istemelisiniz. Dolayısıyla evet 14 general ile ilgili olarak mutlaka ama mutlaka infazın durdurulmasına karar verilmelidir ama ondan önce burada aylardır çağrısını yaptığım yaşlı tutuklular bakımından da hasta tutuklular bakımından da herkesin ortaklaşması gerektiğini bir kez daha burada ifade ediyorum."