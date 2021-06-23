Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde yer alan haritada Kuşadası’ndaki Davutlar Cemevi, 'haç' sembolü ile işaretlendi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

CHP PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) internet sitesinde yer alan haritada, Kuşadası’ndaki Davutlar Cemevi’nin “haç” işareti ile gösterilmesini Meclis gündemine taşıdı. Müdürlüğe ait, “parselsorgu.tkgm.gov.tr” adresli siteye girildiğinde harita üzerinde yakın bölgede yer alan camilerin “ay yıldız” sembolü ile gösterilmesine karşın Davutlar Cemevi’nin “haç” işareti ile sisteme kodlandığını kaydeden Tezcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, “Davutlar Cemevi’nin doğusunda bulunan Davutlar Merkez Camii ve diğer tüm camiler ‘ay yıldız’ sembolü ile gösterilmiş. ?Başka cemevlerinin de aynı şekilde ‘haç’ işaretiyle gösterildiği, sitedeki sorgu ekranının sağ alt köşesinde haritanın ‘Google’ ve ‘Harita Genel Müdürlüğü (HGM) Atlas’ kaynaklı olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN KİLİSE SEMBOLÜ?’

Tezcan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, bakanlığın sitesinde kullanılan haritada cemevinin “haç” işareti ile verilmesinin çok rahatsız edici olduğunu belirterek “Rahatsız olan vatandaşların bildirmesi üzerine konudan haberdar olduk. Bunun arkasında özel bir kasıt aramıyoruz ama ciddi bir ihmal ya da ciddiyetsizlik var. Haritanın kaynağına baktık. Google’ı kullanıyorlar, bununla ilgili mi diye. Haritanın alt köşesinde ‘Google’ ve ‘Harita Genel Müdürlüğü Atlas’ haritasının kullanıldığı görülüyor. Her ikisi de kaynak gösteriliyor. Burada yapılması gereken, onu olduğu gibi almak yerine oradaki ‘haç’ işaretini değiştirebilirsiniz. Google bunu kullanıyorsa neden girişimde bulunmadınız? Alevi inancına mensup vatandaşlarımız, bu durumdan haklı olarak rahatsızlık hissediyorlar. Bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmadılarsa, bundan sonra harekete geçmeleri lazım” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Harita Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve farklı sitelerde yayımlanan “Atlas”a ait haritalarda uygulama farklılıkları bulunduğunu kaydeden Tezcan, “Atlas’ın başka bir sitesine baktığımızda cemevlerinin de ‘ay yıldız’ sembolü ile gösterildiğini görüyoruz. Demek ki bunu yapabilmeleri mümkün. O zaman bakanlığın sitesindeki harita niye bu şekliyle kullanılıyor? Bu durum Türkiye’de ayrımcılığın altyapısını oluşturacak sıkıntılı bir adımdır, rahatsız edicidir. Hükümetin bununla ilgili gerekli adımı atması lazım. Bakanlık sitesinde bunun böyle kullanılması kabul edilebilecek bir şey değil” diye konuştu.