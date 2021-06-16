Tarih yazan CadIllac, Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. 1903 model Cadillac, en yeni objesi oldu.
Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.
Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu. Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.
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