Tarih yazan CadIllac, Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. 1903 model Cadillac, en yeni objesi oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00
Tarih yazan CadIllac, Rahmi M. Koç Müzesi’nde
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Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu. Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.


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