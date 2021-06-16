Tarih yazan CadIllac, Rahmi M. Koç Müzesi’nde

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu. Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.

