Tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan Southampton'dan Trump'a gönderme: Sayımı durdurun!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:41

İngiltere Premier Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Southampton, bu gece sona eren maçta Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla Premier lig'de ilk kez günü lig lideri olarak tamamladı.

Bu galibiyetle puanını 8 hafta sonunda 16'ya yükselten Southampton, averajla Liverpool'un önüne geçti. Southampton sıralamada en son henüz Premier Lig'in kurulmadığı Eylül 1988'de zirveye ulaşmıştı.

Kulüp, resmi sosyal medya hesabından bu başarıyı bir paylaşımla kutladı. Amerika'daki başkanlık seçimlerinde başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan Trump'ın "oy sayımını durdurun" ifadesine gönderme yapan kulüp, Trump'ın ifadesini aynı şekilde ve büyük harflerle yazarak paylaşımda bulundu: "STOP THE COUNT (SAYIMI DURDURUN)".