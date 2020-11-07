Tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan Southampton'dan Trump'a gönderme: Sayımı durdurun!

İngiltere Premier Lig'de ilk kez bir günü liderlik koltuğunda geçirecek Southampton kulübü, bu başarısını esprili bir şekilde paylaştı. Kulüp, Twitter paylaşımında ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın kullandığı "sayımı durdurun" ifadesine gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:41
Tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan Southampton'dan Trump'a gönderme: Sayımı durdurun!
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İngiltere Premier Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Southampton, bu gece sona eren maçta Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla Premier lig'de ilk kez günü lig lideri olarak tamamladı.

Bu galibiyetle puanını 8 hafta sonunda 16'ya yükselten Southampton, averajla Liverpool'un önüne geçti. Southampton sıralamada en son henüz Premier Lig'in kurulmadığı Eylül 1988'de zirveye ulaşmıştı. 

Kulüp, resmi sosyal medya hesabından bu başarıyı bir paylaşımla kutladı. Amerika'daki başkanlık seçimlerinde başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan Trump'ın "oy sayımını durdurun" ifadesine gönderme yapan kulüp, Trump'ın ifadesini aynı şekilde ve büyük harflerle yazarak paylaşımda bulundu: "STOP THE COUNT (SAYIMI DURDURUN)".


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