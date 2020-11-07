Tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan Southampton'dan Trump'a gönderme: Sayımı durdurun!
İngiltere Premier Lig'de ilk kez bir günü liderlik koltuğunda geçirecek Southampton kulübü, bu başarısını esprili bir şekilde paylaştı. Kulüp, Twitter paylaşımında ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın kullandığı "sayımı durdurun" ifadesine gönderme yaptı.
İngiltere Premier Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Southampton, bu gece sona eren maçta Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla Premier lig'de ilk kez günü lig lideri olarak tamamladı.
Bu galibiyetle puanını 8 hafta sonunda 16'ya yükselten Southampton, averajla Liverpool'un önüne geçti. Southampton sıralamada en son henüz Premier Lig'in kurulmadığı Eylül 1988'de zirveye ulaşmıştı.
Kulüp, resmi sosyal medya hesabından bu başarıyı bir paylaşımla kutladı. Amerika'daki başkanlık seçimlerinde başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan Trump'ın "oy sayımını durdurun" ifadesine gönderme yapan kulüp, Trump'ın ifadesini aynı şekilde ve büyük harflerle yazarak paylaşımda bulundu: "STOP THE COUNT (SAYIMI DURDURUN)".
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki