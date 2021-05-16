Tarikat liderinin cenazesinde yine kalabalık

Şanlıurfa'da yakalandığı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 82 yaşında yaşamını yitiren Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kılıç'ın cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri uygulanmadı.

İHA
16 Mayıs 2021 Pazar, 15:44
Tarikat liderinin cenazesinde yine kalabalık
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Tarikat lideri Mustafa Kılıç, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

ÇOK SAYIDA AKP'Lİ İSİM KATILDI

Yasağa rağmen tarikat liderinin cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve tarikat mensupları katıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığına götürülen Kılıç'ın naaşı defnedildi.


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