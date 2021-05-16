Tarikat liderinin cenazesinde yine kalabalık
Şanlıurfa'da yakalandığı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 82 yaşında yaşamını yitiren Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kılıç'ın cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri uygulanmadı.
Tarikat lideri Mustafa Kılıç, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
ÇOK SAYIDA AKP'Lİ İSİM KATILDI
Yasağa rağmen tarikat liderinin cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve tarikat mensupları katıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığına götürülen Kılıç'ın naaşı defnedildi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı