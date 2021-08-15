Tarım desteğinde veri krizi
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçilerle bir araya geldi. Başevirgen, 2020 yılına ait süt, buzağı ve tohumlama desteklemelerinin hâlâ ödenmediği açıkladı.
Çiftçilerle bir araya gelen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2020 yılına ait süt, buzağı ve tohumlama desteklemelerinin hâlâ ödenmediğini ortaya çıkardı. Konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettiğini ve dikkat çekici bir yanıt aldığını açıklayan Başevirgen, şöyle devam etti:
SİBER SALDIRI KORKUSU
“Bakanlık yetkilileri, sistemde oluşan bir arıza nedeniyle süt, tohumlama ve buzağı gibi hayvancılık desteklemelerine esas verilere ulaşamadıklarını, bu sebeple ödemeleri yapamadıklarını’ söylediler.”
Geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesine siber saldırı olduğunu ve bakanlığın “Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır” açıklaması yaptığını anımsatan Başevirgen, “Eğer sistemde sıkıntı yoksa bu desteklemeler neden ödenmiyor? Hayvan kayıt sistemi, tarım bilgi sistemi ve desteklemelere esas onlarca veri sisteminden oluşan bu ağın çökmesi telafisi mümkün olmayacak kayıplara yol açabilir. Öyle ki destek ve denetim ağı kilitlenebilir” dedi.
Konuyu TBMM’ye taşıyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Başevirgen, şuna dikkat çekti: “Bu saldırı ile ülkemize ait tüm tarım ve hayvancılık verileri ele geçirilmiş oldu. Destekleme, çiftçi kayıt sistemi, büyükbaş, küçükbaş hayvan kayıtları kim bilir kimlerin elinde. Risk altında olan veya ele geçirilen başka verilerin olup olmadığını bilmiyoruz.”
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