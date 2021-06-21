Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
Denizli’nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2'si ağır 6 işçi yaralandı.
Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çapalama işlemi yapan işçilerin olduğu bölgeye yıldırım düştü. Tarlada çapa yapmakta olan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yaralılar tarladan ambulanslara taşındı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlgili Haberler
- Maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi
- Canon işçilerine 'gülümseyerek işe gelme' zorunluluğu
- İşçiler sınıfın kürsüsünü kuruyor: İstanbul ve İzmir'de 'Yeter Söz İşçinin!' mitingleri
- Bursa'da cinayet: Maaşını isteyen çalışanı döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Asistan hekimlere büyük ayıp
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
- SBK'nin mal varlığı açıklandı