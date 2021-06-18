Canon işçilerine 'gülümseyerek işe gelme' zorunluluğu
Canon, Çin ofisine sadece gülümseyen çalışanların içeri girmesine izin veren ve yapay zeka içeren kameralar kurdu. Yeni sistem, kısa sürede 'çok müdaheleci bir yöntem' eleştirilerinin de hedefi oldu.
Teknoloji şirketi Canon, Çin'deki ofislerine yalnızca gülümseyen çalışanların kapıdan girmesine ya da elektronik ortamda toplantılar ayarlayabilmesine izin veren yapay zeka destekli kameralar yerleştirdi.
Independent Türkçe'nin Financial Times'tan aktardığına göre, Canon'un Çin'deki yan kuruluşu Canon Bilgi Teknolojisi ofisine yalnızca gülümseyen çalışanların girmesine izin verecek şekilde programlanmış yapay zeka ile donatılmış kameralar kurdu. Gülümsemeyen işçilerin binayı kullanamayacağı veya konferans odaları için rezervasyon yapamayacağı bilgisi aktarıldı.
İşyeri yönetim sisteminin bir parçası olan ‘’gülümseme tanıma teknolojisi’’, pandemi sonrası olumlu ve neşeli bir atmosferi teşvik etmenin özel bir yolu olarak sunuldu. Yapay zekanın kullanılması Amazon da dahil olmak üzere bir dizi büyük Batılı şirket tarafından da yaygın olarak kullanılıyor.
King's College London'dan dijital ekonomi üzerine çalışan Nick Srnicek, bu denetleme sistemlerini şöyle değerlendirdi:
"Algoritma ve yapay zeka çalışanların yerini almıyor. Bunun yerine denetim bu teknolojiler sayesinde daha da geliştiriliyor. Aslında tam da tersi olması gerekirken, teknolojiler makinelerle çalışan insanların temposunu artırıyor. Tıpkı 18'inci yüzyıldaki sanayi devriminde olduğu gibi."
'FAZLA MÜDAHALECİ'
Canon "gülümseme tanıma" teknolojili kameralarının lansmanının geçen yıl tanıtmıştı. Fakat teknoloji çok da ses getirmedi. Bu da aslında bir bakıma benzer nitelikteki denetim ve takip cihazlarının ne kadar sıradanlaştığını ve yaygınlaştığını gösteriyor.
Japonya merkezli şirket, bu teknolojinin pandemi sonrası dönemde ofis ortamındaki morali daha yüksek tutmayı mümkün kılacağını söyledi.
Sözkonusu yazılım, şirketin Pekin'deki ofisinde kullanılıyor ve Singapur'daki bazı şirketlere pazarlanıyor. Öte yandan pek çok çalışan böyle bir teknolojinin fazla müdahaleci olduğunu düşünüyor.
Video Haberler
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
En Çok Okunan Haberler
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı
- Gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var