Canon işçilerine 'gülümseyerek işe gelme' zorunluluğu

18 Haziran 2021 Cuma, 14:14

Teknoloji şirketi Canon, Çin'deki ofislerine yalnızca gülümseyen çalışanların kapıdan girmesine ya da elektronik ortamda toplantılar ayarlayabilmesine izin veren yapay zeka destekli kameralar yerleştirdi.

Independent Türkçe'nin Financial Times'tan aktardığına göre, Canon'un Çin'deki yan kuruluşu Canon Bilgi Teknolojisi ofisine yalnızca gülümseyen çalışanların girmesine izin verecek şekilde programlanmış yapay zeka ile donatılmış kameralar kurdu. Gülümsemeyen işçilerin binayı kullanamayacağı veya konferans odaları için rezervasyon yapamayacağı bilgisi aktarıldı.

İşyeri yönetim sisteminin bir parçası olan ‘’gülümseme tanıma teknolojisi’’, pandemi sonrası olumlu ve neşeli bir atmosferi teşvik etmenin özel bir yolu olarak sunuldu. Yapay zekanın kullanılması Amazon da dahil olmak üzere bir dizi büyük Batılı şirket tarafından da yaygın olarak kullanılıyor.

King's College London'dan dijital ekonomi üzerine çalışan Nick Srnicek, bu denetleme sistemlerini şöyle değerlendirdi:

"Algoritma ve yapay zeka çalışanların yerini almıyor. Bunun yerine denetim bu teknolojiler sayesinde daha da geliştiriliyor. Aslında tam da tersi olması gerekirken, teknolojiler makinelerle çalışan insanların temposunu artırıyor. Tıpkı 18'inci yüzyıldaki sanayi devriminde olduğu gibi."

'FAZLA MÜDAHALECİ'

Canon "gülümseme tanıma" teknolojili kameralarının lansmanının geçen yıl tanıtmıştı. Fakat teknoloji çok da ses getirmedi. Bu da aslında bir bakıma benzer nitelikteki denetim ve takip cihazlarının ne kadar sıradanlaştığını ve yaygınlaştığını gösteriyor.

Japonya merkezli şirket, bu teknolojinin pandemi sonrası dönemde ofis ortamındaki morali daha yüksek tutmayı mümkün kılacağını söyledi.

Sözkonusu yazılım, şirketin Pekin'deki ofisinde kullanılıyor ve Singapur'daki bazı şirketlere pazarlanıyor. Öte yandan pek çok çalışan böyle bir teknolojinin fazla müdahaleci olduğunu düşünüyor.