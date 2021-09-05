Türkiye'de tarım toprağının yüzde 88’i sağlıksız

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Eti Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini hayata geçirdi. Projeyle, Türkiye’de tarım yapılan toprakların kalite ve verimliliğinden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” raporu hazırlandı. Rapora göre dünyada ve Türkiye’de sulu tarım alanlarının yüzde 20’si hatalı ve fazla sulamadan ötürü aşırı tuzlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir’de yürütülen pilot tarımsal üretim çalışmalarında ise uygulanan anıza ekim yöntemiyle dekar başına mazot tüketimi 6 litreden 0.9 litreye düşerken su veriminde artış sağlandı.

Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Eti Gıda Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin katılımıyla açıklanan raporda şu tespitlere yer verildi:- Türkiye’de 2000’lerin başında 41 milyon hektar olan tarım alanı, 2019 rakamlarına göre yaklaşık yüzde 8 oranında azalarak 38 milyon hektara geriledi.

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) istatistiklerine göre, dünyada gelişen 94 ülkede 4.5 milyar insanın protein ihtiyacının yüzde 20’si buğday ürünleri tarafından karşılanıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 53’e kadar çıkıyor.

- Özellikle buğday üretiminde kullanılan toprak işlemesiz doğrudan ekim gibi koruyucu uygulamaların hızla yaygınlaştırılması gerekiyor.

- Çok uzun zamandır yanlış tarım yöntemleri ile zarar verdiğimiz toprakların, gelecek nesilleri de besleyebilmesi için toprağı sadece fiziksel olarak korumak artık yeterli değil.

- Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı engellenmeli. Tarım arazilerinin tahribatına sebep olan tarım uygulamaları durdurulmalı. Tarım toprağını korumayı amaçlayan politikalar teşvik edilmeli.



