CHP'den Sudan'da toprak kiralamaya sert tepki

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Sudan'da 1 milyon dönüm büyüklüğünde toprak kiralanıp 802 tarım ürününde taviz verilmesi kararına sert tepki gösterdi.

AKP döneminde Türkiye'nin ekim alanlarının 24 milyon hektardan tarihte ilk kez 20 milyon hektarın altına gerilediğine dikkat çeken Barut, "Daha geçen gün DAP gübresine 400 lira zam geldi, tonu 7 bin liraya yaklaştı. Ülkemiz çiftçisi, fahiş oranda artan maliyetler, ürünün para etmemesi ve AKP'nin ithalat uygulamaları ve yanlış tarım politikaları nedeniyle tarımdan hızla uzaklaşırken Türkiye'de üretimi ve üreticiyi desteklemekesi gereken iktidar akıl almaz kararlara imza atıyor" dedi.

İLK KEZ 20 MİLYON HEKTARIN ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye'nin, Sudan'da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla ilgili görüş birliğine varıldığını açıklamasını sert sözlerle eleştiren Ayhan Barut, iktidarı derhal yanlıştan dönmeye çağırdı. AKP döneminde Türkiye'nin ekim alanın yaklaşık 24 milyon hektardan tarihte ilk kez 20 milyon hektarın altına düştüğünü ifade eden Barut, "Fahiş maliyet artışı ve ürünün para etmemesi, tarımın desteklenmemesi, çiftçinin bu nedenle tarımdan uzaklaşması, tarım alanlarının ranta yani imara açılıp betona gömülmesi gibi nedenlerle ekilebilir alanlarımızı kaybediyoruz. Bu duruma neden olan uygulamalardan vazgeçilirse Türkiye'nin başka ülkelerde toprak kiralayıp yabancı çiftçi ve ülkelere kaynak ayırmasına, onları desteklemesine gerek kalmaz. Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten ülke olan Türkiye'ye yeniden kavuşmak için adım atılmalıdır. Çiftçi desteklenirse tarımda yeniden ayağa kalkarız" diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİMİ VE ÇİFTÇİYİ DESTEKLEYİN"

AKP iktidarında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısının 700 binden fazla azalışla 2 milyon 100 binin altına düştüğünü aktaran Ayhan Barut, şu ifadeleri kullandı:

"Tohumdan gübreye, ilaca, mazota AKP iktidarı döneminde tüm girdilerde en az yüzde 1000'e yaklaşan artış var ama çiftçiye destek nedense yok. Verimli tarım arazilerini yapılaşmaya açanlar, çiftçimizi borç batağına sürükleyip icralık edenler yanlışta ısrarcı oluyor. Çiftçi ürettiğinden kazanmıyor, çiftçimiz desteklenmiyor, borç batağına saplanıyor. İcralık olan yerli çiftçimizi borç batağından kurtarın, destek verin, topraklarımız boş kalmasın, ranta kurban edilmesin. Tarımı yeniden ayağa kaldırıp çiftçiye destek olun. Sudan'ı bırak, Türkiye'ye bak. Yerli çiftçi üretsin. Bu olursa Sudan'a, Afrika topraklarına gerek kalmaz. Tarımda ithalat politikalarına karşı sürdürülebilir, çiftçiyi ve üretimi merkeze alan destekleme yöntemini benimseyin."