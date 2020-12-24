Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı

24 Aralık 2020 Perşembe, 13:12

Bakan Pakdemirli, 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyleyen Pakdemirli, 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Pakdemirli, "Son 2,5 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 22,6 milyon hektar olan orman alanımızı, 300 bin hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, dünya orman varlığı sıralamasında 2015'te 47'nci sırada olan ülkemizi, 2020'de 26'ncı sıraya yükselttik. Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak" dedi.

"YANGINLARIN EN BÜYÜK NEDENİ İHMAL VE DİKKATSİZLİK"

Bakan Pakdemirli, ormanların yaklaşık 12,5 milyon hektarının yangına çok hassas bölgelerde bulunduğunun altını çizerek, yangınların en büyük nedeninin de ihmal ve dikkatsizlik olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Son 10 yıllık verilere göre yüzde 88'i ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanan her yıl ortalama 2 bin 477 orman yangını sonucu binlerce hektar orman alanımız zarar görmektedir" bilgisini paylaştı.

2020 yılında çıkan 3 bin 349 orman yangınında 20 bin 854 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Pakdemirli, "Bunun yanında yine bu yıl 2 bin 990 kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir" diye konuştu.

"YANGIN-CELL HABERLEŞME SIKINTISINI ORTADAN KALDIRACAK"

Bakan Pakdemirli, 2021'de 4 dron, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filosunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak 'Yangın-Cell' sisteminin de devreye gireceğini de söyledi. Pakdemirli, "2021'de OGM'ye ait sunucu üzerine kurulan 'Yangın-Cell' sistem yazılımı ile OGM mevcut telsiz sistemlerine entegre olacak bir haberleşme sistemine kavuşacağız. Bu da yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak" dedi.



