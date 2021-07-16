Tarımda gübre fiyatları zirve yaptı
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta yıllık bazda yüzde 24,43, aylık bazda yüzde 2,49 artış gösterdi. Yıllık en fazla artış yüzde 45,9 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,42 yükseldi.
Ana gruplar itibarıyla mayısta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.
GÜBRE FİYATLARI ZİRVE YAPTI
Yıllık en fazla artış yüzde 45,9 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 41,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 37,49 ile bina bakım masrafları izledi.
Buna karşılık, mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,15 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,49 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,96 ile diğer mal ve hizmetler oldu.
Aylık en fazla artış yüzde 4,75 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda görüldü. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,92 ile bina bakım masrafları ve yüzde 3,4 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralandı.
Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,21 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,42 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar olarak kaydedildi.
Video Haberler
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Gaziantep'te aslan kaçtı!
- Bulu, önce inanmadı sonra hesabını kapattı
- Sisam adası yanıyor