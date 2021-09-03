Tarkan’dan '7 Eylül' öncesi Akbelen Ormanı paylaşımı: ‘Kaybedecek vaktimiz yok’
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının direnişi devam ediyor. Son olarak 7 Eylül'de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak olan Akbelen Ormanı için Tarkan'dan bir paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, "Kaybedecek hiç vaktimiz yok" diyerek yetkililere seslendi.
İkizköy sakinleri, köylerinin bitişiğindeki Akbelen Ormanı’nın yok olmasını 2019’dan beri önlemeye çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük kısmında açık ocak linyit madeni işletilmesi için YK Enerji şirketine 28 Kasım 2020’de izin verilmişti.
Ormana kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının direnişi sürerken; İkizköy sakinlerinin 17 Temmuz’dan beri çadır nöbeti tutarak korumaya çalıştığı Akbelen Ormanı için daha önce ertelenen keşif ve bilirkişi incelemesi için mahkemeden yeni tarih geldi.
Buna göre ormanı termik santralde kullanılacak linyit madenine tahsis eden kararın iptali için İkizköylüler’in açtığı davada keşif ve bilirkişi incelemesi 7 Eylül’de yapılacak.
TARKAN'DAN AKBELEN PAYLAŞIMI: KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK
Son olarak, toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Tarkan'dan Akbelen Ormanı için bir paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dilerim ki 7 Eylül'de bölgeye gidecek heyet, İkizköy'ün Akbelen Ormanları'nı koruyacak olan doğru kararı verir. İklim krizi kapımıza dayanmışken zaten doğamız için aksi kararlar veremeyiz artık. Kaybedecek hiç vaktimiz yok."
NE OLMUŞTU?
Akbelen Ormanı’ndaki
ağaçları kesip YK Enerji şirketine bölgeyi kullanıma hazır biçimde teslim etmek
isteyen OGM, 17 Temmuz’da kesime gittiğinde karşısında İkizköylüler’i bulmuş,
kesimi önleyen İkizköylüler ve çevre aktivistleri o günden beri çadır nöbeti
tutarak ormanı korumuştu. Açık maden işletme iznin iptali için açılan davada 30
Temmuz tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi kararı çıkmış ancak bilirkişi
heyetinin genişletilmesi için keşif ertelenmişti.
Keşif için mahkemeden
yeni tarih beklendiği sırada, YK Enerji firmasının yangın söndürme
gönüllülerini kullanarak Akbelen Ormanı’nın güney kısmında ağaç kesmesi
üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi açık maden işletme izninin yürütmesini
durdurmuştu.
Muğla 1. İdare Mahkemesi
13 Ağustos 2021 tarihli kararıyla, genişletilmiş bilirkişi heyetiyle
gerçekleştirilecek keşif tarihini 7 Eylül olarak belirledi.
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı uyarınca, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp heyetin hazırlayacağı rapora gelen itirazlar gözden geçirilinceye kadar, OGM Akbelen Ormanı’nda kesim yapamayacak.
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