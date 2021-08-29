Tarkan: Kalbim ve dualarım Dersim'le

29 Ağustos 2021 Pazar, 20:27

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Danzi ve Kurukaymak köyleri ile Koçeri mezrasında başlayan ve Ovacık ilçesine de sıçrayan orman yangını 13. gününde sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Akşam saatlerinde yangın bölgesinden elimize ulaşan görüntü” diye yazarak Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşmış, videoda yangının Buzlutepe köyünün yerleşim yerine doğru ilerlediği kaydedilirken herhangi bir müdahaleye izin verilmediği belirtilmişti.

Oluşan kamuoyu tepkisinin üzerine bölgeye sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Müdahalenin günlerce gecikmesine yönelik tepkiler sürerken, konuya ilişkin bir paylaşım da toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Tarkan'dan geldi.

TARKAN: KALBİM VE DUALARIM DERSİM'LE

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesapları Twitter ve Instagram üzerinden 13. günü geride bırakan orman yangını için bir paylaşım yaptı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dersim’deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim’le. Geçmiş olsun."