Tartışmalara neden oldu: Bilim insanlarından 'üçüncü doz aşı' açıklaması
Bloomberg'e konuşan bilim insanları üçüncü doz aşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Delta varyantı tüm dünyada hızla yayılırken bilim insanlarından üçüncü doz aşı açıklaması geldi. Pfizer'dan geçtiğimiz günlerde, takviye doz aşı için Avrupa İlanç Ajansı'na başvuracaklarını açıklamıştı.
Bloomberg'in haberine göre, Avrupa ve ABD'deki bilim insanları, mevcut aşıların bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu belirtti.
Colorado Üniversitesi'nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Sean O'Leary, “Şu anda bir güçlendiriciye ihtiyaç duymak için bir neden yok gibi görünüyor” dedi. La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Shane Crotty ise "Sağlıklı yetişkinler için ek doz aşılara hemen ihtiyaç duyulduğuna dair bir işaret görmüyorum" dedi.
Bloomberg haberinde, şimdiye kadar elde edilen verilerden, RNA tabanlı aşılarının en az altı ay boyunca etkili olduğunu belirtti.
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