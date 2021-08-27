Tartıştığı doktoru gözaltına aldıran savcı hakkında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:25

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde daha önceden farklı bir doktora muayene olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., 12 Nisan 2021 tarihinde yine aynı doktora muayene olmak için randevulu olarak hastaneye geldi.

Ancak doktorun izinli olmasından dolayı Savcı Mehmet B., Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi.

İddiaya göre, kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

‘GÖZALTINA ALDIRDI’ İDDİASI

Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen Doktor Kemal Gökhan Günel’i gözaltına aldırdı.

Aynı gün şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Günel, serbest bırakıldı.

DOSYA, ADANA’YA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulundu.

Soruşturma dosyası Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderildi.

"KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER YOK"

Burada da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastanenin güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Yapılan değerlendirmenin ardından Savcı Mehmet B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.