Yorumcu Demirkol'dan Taylan yorumu: Nefret suçu var, içeri girsin

29 Haziran 2021 Salı, 12:49

Galatasaray ve A Milli Takım futbolcularından Taylan Antalyalı'nın cinsiyet eşitliği mücadelesi verenlere destek için giydiği tişört üzerine başlayan tartışmalara ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sert tepki gösterdi. Socrates Dergi'nin Youtube kanalındaki 'Maç Çıkışı' programında konu gündeme getirildi. TV100'de Emre Bol ve Turgay Demir'in Taylan Antalyalı'ya yönelik sözleri kamuoyunun geniş kesimince tepkiyle karşılandı. İkilinin yorumları genç futbolcuya yönelik linç girişimi olarak yorumlandı.

Mehmet Demirkol, başta Bol-Demir ikilisi olmak üzere Taylan'a tepki verenlerin nefret suçu işlediğinin altını çizdi. Demirkol, "Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörte dair bakış açısı çok basit olmalı aslında. İsteyen, istediğini giyer. Sana mı soracak? Sana ne kardeşim? Ne istiyorsam giyerim. Bunun cevabı esasen bu kadar. Eşcinsellik bir hastalık olarak görülüyordu bundan 20-30 önce. Beyin ameliyatı yapılıyordu, hormon tedavisi yapılıyordu. Dünyanın her yerinde. 'Pride'... Bu gösteri niye yapılıyor? 'Gurur duyuyorum halimle' diye dünyanın her yerinde gösteri yapılıyor. Bu da bunun göstergesi. 'Sen ne kadar baskı yaparsan yap, ben buyum diyor' çok doğal olarak. Sana ne?" dedi.