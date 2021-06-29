Arif Kızılyalın, Taylan Antalyalı'ya yöneltilen eleştirileri değerlendirdi
Cumhuriyet.com.tr spor yazarlarından Arif Kızılyalın, geçtiğimiz günlerde Onur Yürüyüşü'ne destek amaçlı tişört giyen ve sosyal medyada tepki gören Taylan Antalyalı için görüşlerini paylaştı.
Cumhuriyet.com.tr spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın Onur Yürüyüşü'ne destek amaçlı giydiği tişörtün gündem olmasına dair açıklamalarda bulundu.
Arif Kızılyalın, "Bu tamamen bir troll çalışması. Toplumun bir kesimi Onur Haftası meselesine takıntılı. Buna cinsiyet üzerinden yaklaşmak çok çirkin. Taylan Antalyalı'nın, ki kendisi milli futbolcudur, giydiği sponsorlu tişört çok farklı noktalara evrildi. Taylan Antalyalı'nın giydiği, Onur Yürüyüşü'nü destekleyen bu tişört, birçok ünlü sporcu tarafından giyiliyor. Mesela Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Neuer de maça çıkarken üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan bir pazubant takmıştı. Buna da tepki gösterdiler. UEFA ve Alman Federasyonu buna güldü geçti. Galatasaray'da ve Türk futbolunda aklı başında olan insanlar da bunlara gülüp geçiyorlar. Çünkü Galatasaray Başkanı Burak Elmas, zaten İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere toplumun hassasiyetle yaklaştığı, kamu yararına birçok kampanyaya imza atmış bir karakter."
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