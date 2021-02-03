TBB Başkanı Aydın: Gerçekçi olalım, yüzdürdüğümüz krediler vardır

03 Şubat 2021 Çarşamba, 12:20

Aydın Bloomberg HT televizyonuna yaptığı açıklamada, bankalara 2019 ve 2020 yılında yapılan sermayelendirmeden sonra bu yıl yeni bir sermayelendirme olup olmayacağı sorusuna, "TBB başkanı olarak bir sermaye ihtiyacının olmadığını düşünüyorum" cevabını verdi.

Aydın, bankacılık sektörünün üçüncü sınıf olarak adlandırılan takipteki krediler için %70'in üzerinde karşılık ayırdığına ve bunların üzerine teminat varlık da eklenince ortaya çıkabilecek zararları karşılamaya yeterli olduğunu belirtti.

Aydın kamu bankalarının takipteki kredi oranının özel bankalara kıyasla daha düşük olduğu ve sorunlu bazı kredilerin yüzdürülüp yüzdürülmediği sorusuna, "Gerçekçi olalım, yüzdürdüğümüz krediler vardır...herkes aynıdır" cevabını verdi.