TBMM gündemine taşındı! Çavuşoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:18

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini TBMM gündemine taşımıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkemizin Sözleşme’den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır" yanıtını verirken TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Onlar Taliban’ın açıklamalarını olumlu bulmaya devam ededursunlar biz mücadeleye devam edeceğiz” tepkisini gösterdi.

"ÖDÜN VERME OLARAK YORUMLANMAMALI"



Bakan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: Ülkemizin kapsamlı değerlendirmeler neticesinde Sözleşme’den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. Ülkemiz, kadınların yaşam standartları ve haklarının iyileştirilmesi, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi ve yaşamın her alanında tam ve eşit katılım sağlamaları için kararlı tutumunu sürdürmektedir. Bu anlayışla, ülkemiz uluslararası örgütlerde başta BM nezdinde Kadının Statüsü Komisyonu, Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda kadın haklarıyla ilgili çalışmalara aktif katkı ve katılım sağlamaktadır.

"TALİBAN’IN AÇIKLAMALARINI OLUMLU BULMAYA DEVAM EDEDURSUNLAR..."



Soruları yanıtsız kalan Kadıgil, 20 Mart-20 Ağustos arasında erkeklerin 130’un üzerinde kadını öldürdüğünü belirterek, “Tek adamın bir gece yarısı hezeyanıyla aldığı kararın ‘kapsamlı değerlendirmeler sonucu olduğunu’ iddia eden Sayın Çavuşoğlu nedense bu kapsamlı değerlendirmelere ilişkin tek bir cümle kuramıyor” dedi. Yanıta tepki gösteren Kadıgil şu açıklamayı yaptı: Türkiye’nin Taliban ile ters bir yanı yok’ diyen AKP’li Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına mahkum atanmış bir Bakan’dan elbette ki Türkiye’deki kadınların hayatlarını olumlu etkileyecek bir inisiyatif almasını beklemiyoruz. Onlar Taliban’ın açıklamalarını olumlu bulmaya devam ededursunlar biz mücadeleye devam edeceğiz.