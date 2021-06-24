TBMM'de 'Delta varyantı' alarmı! 2 isim karantinada
Meclis'te koronavirüs delta varyantı şüphesiyle MHP ve CHP’de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişi karantinaya alındı.
Koronavirüs tehdidine karşı mayıs ayında ikinci doz aşılarını olan iki danışmanın, buna rağmen rahatsızlanarak başvurdukları Meclis Hastanesi’nde yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Danışmanları arayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan test sonucunda yeni mutasyon Delta şüphesi olduğunu belirterek, evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istedi.
134 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs’ün Delta varyantının, Türkiye genelinde 16 ilde, 134 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Bakan Koca’nın, Delta varyantına ilişkin Ankara’da dört vaka tespit edildiğini de duyurmuştu.
Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.
Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz.
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