TCMB'nin faiz kararına Yenişafak'lı tepki
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Merkez Bankası'nın faiz kararını faiz tutmasına değinerek, "Madem faiz sabit kalacaktı neden Ağbal'ı gönderdiniz?" diye sordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCMB, "Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.
Söz konusu kararı eleştiren Özkan, Yenişafak'ın "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetine dikkat çekti. Özkan mesajında, "Faiz politikası eleştirilen Naci Ağbal, gazete manşetiyle gönderildi, 7,20 TL olan dolar 8,55 TL'ye fırladı. Yeni başkan geldi faiz yine %19. Madem faiz sabit kalacaktı neden Ağbal'ı gönderdiniz? Ülke yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Bu bozuk düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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