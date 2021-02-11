TCMB'nin net uluslararası rezervleri ne kadar oldu?

11 Şubat 2021 Perşembe, 15:26

TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Not: Veriler TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan alınmıştır. TL olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrilmiştir.

Kaynak: Reuter