TCMB'nin net uluslararası rezervleri ne kadar oldu?

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 milyon dolar artışla 14.02 milyar dolar oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 15:26
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TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Not: Veriler TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan alınmıştır. TL olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrilmiştir.

Kaynak: Reuter


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