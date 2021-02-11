TCMB'nin net uluslararası rezervleri ne kadar oldu?
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 milyon dolar artışla 14.02 milyar dolar oldu.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.
Not: Veriler TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan alınmıştır. TL olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrilmiştir.
Kaynak: Reuter
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