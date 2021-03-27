Tecrübeli hocanın paylaşımının perde arkasında ‘çelişkili’ gördüğü TFF kararları var

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Terim, birçok maçta sahadaki ve VAR’daki hakemlerin, benzer pozisyonlarda G.Saray’a farklı, rakip takımlara farklı kararlar vermesine vurgu yaptı. Deneyimli hoca, verilen verilmeyen penaltılar, gösterilen gösterilmeyen kırmızı kartlar, atılan dirsekler, tabanla müdahaleler, VAR’ın devreye girmediği pozisyonlar, az gösterilen uzatmalar gibi “çelişkili” olarak yorumladığı çok sayıda karar nedeniyle TFF ile kurullarına “adalet” göndermesinde bulundu. İşte Terim’i isyan ettiren bazı kararlar:

G.SARAY’A KIRMIZI, RAKİBE YOK

A.Gücü maçında Mustafa Muhammed’e dirsek nedeniyle kırmızı kart verildi. F.Bahçe derbisinde Donk’a atılan dirsekte Serdar’a kart çıkmadı, penaltı çalınmadı. Caner’in Muhammed’e dirseğinde kırmızı çıkmadı.

- Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Diagne’nin Montero’nun kafasına ayağıyla müdahalesinde kırmızı kart çıktı. Ancak Alanya-G.Saray maçında Babacar’ın Luyindama’nın başına benzer hareketine sarı kart verildi.

- G.Saray-Sivas maçında Ziya’nın Onyekuru’nun sırtına tabanıyla yaptığı müdahaleye kart verilmedi, VAR uyarısı gelmedi. Emre Kılınç’ın Antalya maçında ayağının dışıyla oyunu kesmeye çalışırken rakibine müdahalesine çıkan ve Falcao’nun Erzurum deplasmanında gördüğü kırmızı kartlar.

HAKEM AYNI KARAR FARKLI

Trabzon-G.Saray maçında Edgar’ın eline gelen topta penaltı vermeyen hakem; A.Gücü-G.Saray mücadelesinde ise Arda’nın vücuduna çarpıp doğal konumdaki eline gelen meşin yuvarlağa penaltı çaldı.

TARTIŞILAN ATAMA



- Trabzon-F.Bahçe maçındaki tartışılan Valencia-Bakasetas pozisyonunda VAR’daki 2 hakem, 3 gün sonra A.Gücü-G.Saray mücadelesine orta hakem ve VAR olarak atandı.

İZLEMEYE ÇAĞIRMIYOR

Tecrübeli hakemlerin G.Saray maçlarında orta hakemken, VAR’daki bazı tecrübesiz hakemler tarafından kritik pozisyonlarda izleme tavsiyesi için uyarılmaması.

SEYİRCİLİ MAÇLAR!

Maçların seyircisiz oynanması gerekirken, Fenerbahçe derbisinde tribünde çok sayıda taraftarın olması, Terim’e edilen küfürler, ardından tüm yaşananlara PFDK’nin verdiği cezalar.

FAZLA UZATMADILAR

- Hakemlerin G.Saray maçlarının sonuna ilave ettiği uzatma dakikalarının, sahada duran oyun süresinden daha kısa oluşu.

YÖNETİM SESSİZ!



- Fatih Terim’e verilen ceza sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimden hiçbir ismin, PFDK kararına tepki göstermemesi dikkat çekti.

